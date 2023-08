L'ultimo saluto a Pierluca Donin nel duomo di Chioggia

Il duomo di Chioggia si è riempito, nel pomeriggio di martedì 22 agosto, per i funerali di Pierluca Donin. Scrittore, attore, autore e regista teatrale, docente universitario a Ca’ Foscari, Donin è stato per oltre trent’anni l’anima del Circuito teatrale Arteven, in cui ricopriva il ruolo di direttore generale, nonché, dal 2019, presidente di Arti, l’associazione delle Reti teatrali italiane. Si è spento sabato 19 agosto, a 61 anni, al termine di una malattia.

Le esequie sono state celebrate dal vescovo di Chioggia, Giampaolo Dianin, alla presenza di tante autorità e personalità dell'arte e dello spettacolo. Tra i partecipanti anche il sindaco, Mauro Armelao, che in occasione del giorno del funerale ha proclamato il lutto cittadino. In rappresentanza del Comune di Venezia era presente la delegata del sindaco per le attività teatrali ed il cinema, Giorgia Pea.

Donin, nel corso della sua carriera in ambito culturale, è stato in grado di valorizzare gli spettacoli dal vivo, attirando in Veneto grandi produzioni teatrali e attori di fama. Nei giorni scorsi, il presidente di Arteven, Massimo Zuin, lo aveva ricordato con commozione. «Ho perso un fratello - aveva detto -. Pierluca era il punto di riferimento per chi si occupava di spettacolo dal vivo nella nostra regione, sempre dietro le quinte ma con una presenza forte. Si può dire che ha amato Arteven come una figlia adottiva e ha contribuito a portare il teatro in tantissimi centri minori e a consolidare la presenza nelle città capoluogo della nostra regione».