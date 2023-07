L'ultimo saluto della comunità a Tommaso e Mattia

Mercoledì ci sarà l'ultimo saluto a Cattai in centro a Musile e giovedì verranno celebrate le esequie di Pavanetto nella chiesa della frazione di Croce di Piave. Il nullaosta della procura veneziana ha permesso la restituzione dei due giovani, Tommaso Cattai e Mattia Pavanetto, alle famiglie di Musile di Piave. Le indagini proseguono, ci sarà una perizia per la ricostruzione dell'incidente di domenica alle 5.45, in via Piave Nuovo a Jesolo, in cui entrambi gli amici hanno perso la vita. Alla guida della Toyota Yaris, dove i due amici viaggiavano, c'era Mattia. Sull'altra macchina coinvolta nel mortale, una Citroen Picasso, viaggiava da solo un 38enne, A.S., che in gravi condizioni dopo lo schianto è stato elitrasportato all'Angelo di Mestre e sottoposto a un intervento chirurgico prima del ricovero in prognosi riservata.

Destino impietoso quello che ha unito i due giovani, Tommaso e Mattia, che avevano trascorso il sabato notte assieme alla sagra di Croce di Piave, e poi in qualche altro locale della zona, prima di mettersi in viaggio verso casa. Cattai e Pavanetto appartengono a due famiglie molto conosciute in una comunità che nel 2019 aveva pagato un prezzo altissimo con la perdita drammatica di quattro giovani. Domenica all'alba Cattai e Pavanetto erano diretti a Jesolo dove il papà di Mattia gestisce l'hotel Sayonara. Avrebbero dormito lì e si sarebbero poi salutati visto che Mattia, alpino a Trento, doveva ripartire per tornare in caserma.

Tommaso Cattai era invece un operaio della ditta di imballaggi "Ondulkart" di Cessalto, in provincia di Treviso. Pavanetto era in licenza e domenica sarebbe stato l'ultimo giorno: per quello aveva deciso di passare a salutare amici e conoscenti prima di tornare dagli alpini. «La comunità è molto scossa per quanto accaduto. Mattia e Tommaso erano bravi ragazzi che hanno perso la vita troppo presto - commenta il sindaco di Musile, Silvia Susanna - Il pensiero va alle famiglie. In segno di rispetto e vicinanza non parteciperemo a eventi in questi giorni e abbiamo rinviato lo spettacolo teatrale a data da decidere che si doveva tenere oggi a Croce. Nei giorni dei funerali ci sarà il lutto cittadino».

Martedì mattina il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, siglerà assieme a Confesercenti un protocollo per la sicurezza nelle discoteche e sulle strade. La prefettura aveva già fatto delle riunioni, aveva coordinato dei Cosp interfoze e intensificato i controlli, ma per Di Bari, che su questo fronte si sta concentrando in modo particolare, anche per rispondere alle sollecitazioni, è necessario rafforzare ulteriormente la sorveglianza sia sul versante della circolazione stradale che su quello dei requisiti delle persone alla guida (etilometro, test tossicologici ecc.), e su questo la prefettura ha avuto il via libera dal ministero. Sul coordinamento e la sinergia fra pubblico e privato per la sicurezza fuori dalle discoteche, contro risse, pestaggi e aggressioni, il prefetto Di Bari sta per siglare giovedì un altro protocollo con le forze dell'ordine, le polizie locali e i rappresentanti dei titolari dei locali.