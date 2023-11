Furti nelle case e nei negozi: il vademecum della polizia

Ladri nelle case, nei negozi e perfino nei taxi. Il fine settimana tra Mestre, Marghera e Venezia è stato pesante, la situazione veneziana continua a tenere alta l'attenzione sebbene, in base al rapporto dell'Osservatorio sulla sicurezza della casa di Verisure, realizzato dal Censis, rimangano Roma, Milano e Torino le città con il primato per questo tipo di reati. Venezia è terza, dopo Bologna e Firenze, nell'incidenza dei furti rispetto alla popolazione residente, secondo la nota di Agi che parla dell'indagine Censis, con 33,5 furti ogni diecimila abitanti. Per questo le Volanti della questura hanno realizzato un vademecum per prevenire i furti nelle abitazioni. «La riduzione delle ore di luce e la coincidenza dell’imbrunire con l’orario in cui la maggior parte delle persone si muovono all’interno dei centri abitati possono creare condizioni più favorevoli ai malintenzionati», si legge. Meglio chiudere sempre porte, portoni e finestre, usare allarmi, evitare di lasciare soldi e preziosi in casa (se non in cassaforte), evitare di anticipare sul social programmi di viaggi e vacanze, fare attenzione alle chiavi, che mai devono avere targhette con nomi e indirizzi.

Venerdì pomeriggio, in via Domenico Savio a Favaro, è stata svaligiata una casa: sono sempre contanti, oro e gioielli ad attirare l'attenzione prima di tutto e in quell'abitazione sono spariti 650 euro, due orologi d'oro e altri monili. Sabato è toccato a un'altra famiglia di via Camporese. Anche qui i soldi sono stati fatti sparire in prima battuta, tra i 500 e i 600 euro, più un bracciale d'oro. Tra sabato notte e domenica due malviventi, un uomo e una donna fermati dalla volante del 113, sono riusciti a forzare la porta d'ingresso e a mettersi in tasca tutti i soldi che hanno trovato nel negozio Wash dog Marghera. L'allarme però li ha fatti bloccare. Lunedì mattina, un tassista si è accorto che a bordo del suo mezzo di trasporto ancorato in Rio Novo era salito un estraneo e ha chiamato la polizia. Fermato un giovane di 21 anni, straniero, probabilmente pronto a slegare il motoscafo e dileguarsi.