Contanti e gioielli rubati in casa, maxi furto a Santa Croce

Contanti e monili in casa portati via forzando la porta d'ingresso di un'abitazione. Maxi furto in laguna lunedì pomeriggio, è successo a Santa Croce, in fondamenta de Ca' Rizzi, dove le volanti lagunari del 113 sono intervenuti per compiere i rilievi e raccogliere testimonianze. Un bottino di almeno 4 mila euro in contanti e poi monili per circa 60 mila euro di cui i malviventi si sarebbero impossessati senza trovare resistenza né dover usare maniere forti.

Non è chiaro se soldi e gioielli si trovassero in una cassaforte ma una volta all'interno i ladri hanno fatto man bassa sapendo di sicuro dove mettere le mani. Ieri la richiesta d'intervento alla polizia di Stato è partita nel pomeriggio. I malviventi avrebbero agito in maniera tanto discreta e silenziosa seppur in pieno giorno da non destare alcun tipo di allarme tra il vicinato. Le volanti hanno cercato di capire se i residenti avessero visto aggirarsi anche nei giorni precedenti presenze mai notate e volti sconosciuti. Impresa tutt'altro che semplice vista la vicinanza della fondamenta sia con piazzale Roma che con la stazione dei treni, e il massiccio afflusso di turisti. È comunque escluso che chiunque si sia introdotto nell'abitazione forzando la serratura dell'ingresso lo abbia fatto in maniera casuale. La presenza di monili per un valore così importante apre a diverse ipotesi sul perché fossero custoditi nell'immobile. Ieri ai rilievi delle volanti sono seguite le attività della scientifica alla ricerca di immagini della video sorveglianza e per i rilievi su eventuali tracce organiche. Materiale d'indagine che passerà allo studio della Squadra mobile veneziana già al lavoro per ricostruire il fatto su cui al momento c'è riserbo. Intanto dalla Questura viene raccomandata massima attenzione sia alla chiusura degli ingressi che all'attivazione dei dispositivi di allarme e di sorveglianza video.