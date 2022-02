L'appello dopo il furto dell'auto: «Tenetevi la macchina. Liberate i cani che erano all'interno»

La denuncia attraverso i social è circolata sabato, intorno all'ora di pranzo, e ha fatto il giro di numerosi gruppi e profili Facebook. Sul post è apparsa una richiesta d'aiuto con la foto di un'auto e due cani. Dal messaggio si è appreso che era stata rubata la macchina, parcheggiata fuori dal centro di addestramento cani di Pianiga, in via Albarea, con all'interno in una gabbia i due 4 zampe di razza. A lasciarli dentro all'area privata, per il tempo necessario a concludere una lezione di addestramento, la stessa proprietaria del veicolo e dei 2 animali, Elisa Guadagnin. «Avevo appoggiato la borsa all'interno dell'area recintata e, a 50 metri, parcheggiato la macchina con Siria e Ugo (i 2 cani) all'interno. Eravamo in 4 al centro ieri. Nessuno si è accorto di niente - spiega - fatto sta che quando mi sono girata l'auto non c'era più. Controllando se ci fosse la borsa, ho potuto verificare che era stata presa anche quella, dove all'interno c'erano le chiavi della macchina», trovate e utilizzate subito evidentemente da chi si è allontanato a bordo del veicolo.

In base all'ultimo aggiornamento che Elisa Guadagnin ha comunicato anche ai carabinieri dove è stata sporta denuncia, la borsa è stata trovata stamattina a 100 metri dall'abitazione della donna, a Stra. Dentro c'erano i documenti ma mancavano soldi e carte, e naturalmente le chiavi della macchina. Ma è soprattutto dello stato di salute dei due animali che la proprietaria si preoccupa. Di Siria, il meticcio simil pastor tedesco e di Ugo, un Amstaff con le orecchie tagliate. «Sono quasi sicura che a interessare fosse la macchina, non i cani - dice Silvia - Per questo voglio fare un appello affinché mi vengano restituiti Ugo e Siria. Tengano pure l'auto, io sono pronta a offrire una ricompensa se mi faranno riavere i due animali. Sono preoccupata, potrebbero essere rimasti chiusi in gabbia, magari per il timore di liberarli. Forse sono ancora dentro a un kennel. Mi auguro non se ne siano disfatti e non li abbiano abbandonati». «Ieri sera sono stati segnalati due cani di grossa taglia investiti e morti lungo la tangenziale a Mestre - scrive l'Oipa di Treviso che ha condiviso la ricerca in Facebook - I cani in tangenziale non erano quelli cercati. Continuate a condividere nella speranza vengano ritrovarti. Grazie a tutti».