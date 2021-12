San Donà, guardie giurate per potenziare i controlli durante le feste

Come già sperimentato nel 2020, anche per queste festività natalizie l’amministrazione comunale di San Donà di Piave per incrementare la vigilanza e migliorare la sicurezza dei cittadini, mettendo in campo le guardie giurate. «L’esperimento dello scorso anno – spiega l’assessore alla sicurezza Walter Codognotto – aveva avuto grande successo, riscontrando molti pareri favorevoli anche da commercianti e cittadini».

Il servizio, che vedrà impiegate una o due guardie giurate adeguatamente formate e specializzate, sarà attivo a partire da mercoledì 15 dicembre fino a fine gennaio, con turni di 7 ore a giorni e orari alterni durante la settimana, nella fascia pomeridiana, serale e notturna. Le aree che vedranno il rafforzamento dei controlli sono quelle del centro cittadino e le zone limitrofe, ovvero quelle interessate anche da diversi eventi organizzati in occasione delle festività natalizie.

Le guardie giurate si occuperanno della tutela del patrimonio comunale, presidiando il territorio e, in caso di necessità, sono autorizzate ad intervenire a difesa dei cittadini. «Ad affiancare l’attività degli uomini armati ci sarà anche un’unità cinofila – aggiunge Codognotto –, una risorsa importantissima che assicura efficienza ed una attenta azione scoraggiante e deterrente nei confronti qualsiasi tipo di attività criminosa da parte di malintenzionati». «L’iniziativa non intende sostituirsi all’importante lavoro svolto da parte delle forze dell’ordine – conclude il sindaco Andrea Cereser –, ma permetterà lo sviluppo di un sistema integrato di sicurezza urbana, dando un supporto ulteriore al comando, partendo dall’imprescindibile presupposto che la sicurezza è un “bene pubblico” ed è dovere delle autorità competenti garantirla».