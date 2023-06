A fuoco una stalla, un ferito e 40 bovini ustionati

Un uomo ferito, 40 bovini ustionati: è il bilancio del grosso incendio divampato sabato, poco prima delle 20, in un’azienda agricola di via Frattin a Gardigiano di Scorzé. Qui sono intervenuti poco dopo i vigili del fuoco per domare le fiamme e restringere il fronte del rogo che ha intaccato un mezzo agricolo, per un malfunzionamento, e poi si è esteso fino al tetto in lamiera di una delle stalle.

Quaranta animali sono rimasti ustionati. L'uomo che ha cercato di fare il possibile per limitare i danni, nelle prime fasi dell'incendio, si è ustionato, non in maniera grave, ed è stato assistito dal personale sanitario del Suem. Parte del materiale di coibentazione è crollato addosso ai bovini e ne ha feriti 40 sui 300 ospitati. I vigili del fuoco arrivati da Mestre e Treviso con 2 autopompe, 2 autobotti, l’autoscala e 16 operatori coordinati dal funzionario, hanno subito circoscritto e spento le fiamme, evitando la propagazione dell’incendio alle strutture adiacenti. Sul posto è arrivato il personale veterinario dell’Ulss, lo Spisal, l'Arpav e i carabinieri.