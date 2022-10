Camera in fiamme a Favaro

Una camera di un'abitazione su più livelli di Favaro Veneto è andata in fiamme nel corso della serata di mercoledì. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Borgo Santa Lucia con autopompa, autoscala, carro aria e undici operatori, per spegnere il rogo, evitando che si propagasse a tutta la casa. Le persone residenti all'interno, nove in tutto, non hanno riportato conseguenze.

L'incendio ha danneggiato la camera da letto, con il distacco delle malte, un locale lavanderia e la mansarda dell'abitazione. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, ma dovrebbero dipendere da problemi di natura elettrica. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 2.40 di giovedì. Sul posto, a supporto, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.