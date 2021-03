Camion Veritas in fiamme a causa di un razzo di segnalazione nautica

Poco dopo l’alba di lunedì, al Lido di Venezia, si è verificato un incendio all’interno di un camion di Veritas che stava svuotando i cassonetti del vetro plastica e lattine. Poco prima che le fiamme si sviluppassero, l’autista ha avvertito un’esplosione all’interno del compattatore, probabilmente causata dallo scoppio di un razzo di segnalazione nautica, che qualcuno aveva buttato nel cassonetto.

L’autista si è fermato nel tratto di strada davanti al Casinò e ha immediatamente avvisato i vigili del fuoco che hanno raggiunto il mezzo, che nel frattempo aveva scaricato i materiali raccolti. Dopo che i pompieri hanno spento le fiamme, il camion è tornato nel cantiere mentre sono intervenuti i mezzi di Veritas per ripulire la strada. Purtroppo non è la prima volta che i razzi di segnalazione che qualcuno getta tra i rifiuti provocano incendi e danni ai mezzi di Veritas, con grave rischio anche per le persone.

Gli altri episodi

Lo scorso anno un’addetta alla cernita del vetro plastica e lattine nell’impianto della società controllata Eco-ricicli è rimasta ustionata a un braccio dallo scoppio appunto di un razzo: solo le protezioni che indossava le hanno evitato conseguenze molto più serie. Tre anni fa a Pellestrina si era verificato un incidente analogo a questo del Lido: la prontezza di riflessi dell’autista aveva sventato l’incendio di un camion per lo svuotamento dei cassonetti, al cui interno era appunto esploso un razzo. Senza dimenticare che proprio lo scoppio di un razzo aveva fatto incendiare il nuovo impianto degli ingombranti della stessa società Ecoprogetto, distruggendolo completamente.

«Totale mancanza di rispetto»

«Ancora una volta, dunque, alcuni cittadini dimostrano la totale mancanza di rispetto nei confronti dell’ambiente e dei lavoratori dell’igiene urbana, buttando tra i rifiuti ogni cosa. L’elenco degli abbandoni è molto nutrito: dagli animali morti ai sacchi con gli scarichi di fognatura, dai rifiuti speciali e pericolosi ai razzi di segnalazione, appunto - commentano da Veritas -. Ricordiamo che è assolutamente vietato lasciare in strada o gettare tra i rifiuti, nei cassonetti o nei contenitori per la differenziata razzi, articoli pirotecnici e altri materiali esplosivi. Inoltre, gli ecocentri di Veritas non sono autorizzati a ritirarli. Imateriali pirotecnici scaduti o non utilizzati - razzi di segnalazione compresi - devono essere consegnati ai rivenditori, che hanno l’obbligo di ritirarli gratuitamente».