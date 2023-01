Pergolato in fiamme a Mirano, vigili del fuoco sul posto

Il fumo era ben visibile anche a distanza, ma fortunatamente non ci sono stati danni più seri del dovuto. Attorno alle 19.30 di martedì sera, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Canonici a Mirano per spegnere un incendio scoppiato al Relais Leon d'Oro.

Le fiamme si sono sviluppate sul pergolato esterno alla struttura, sotto al quale vengono solitamente parcheggiate le vetture. Il rogo non avrebbe interessato alcuna automobile. Sul posto sono intervenuti una squadra del 115 da Mira e, solo inizialmente, anche un'autobotte e un'autopompa serbatoio da Mestre, poi rientrate. Sono per il momento sconosciute le cause che hanno provocato l'incendio, al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.