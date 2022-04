Incendio in un'abitazione di Teglio, coinvolte anche delle bombole

Un incendio si è sviluppato stamattina, 11 aprile, in un'abitazione a Teglio Veneto, in via Vittorio Emanuele. Le fiamme sono partite da un garage adibito a deposito, dove si trovavano delle bombole, poi hanno lambito anche l’appartamento del piano di sopra. Nessuna persona, per fortuna, è stata direttamente coinvolta.

I vigili del fuoco sono intervenuti a partire dalle 11.40: quattordici operatori, con l'impiego delle autopompe, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando un incendio generalizzato di tutta la struttura. Il rogo ha provocato diversi danni all'edificio, causando il distaccamento delle pignatte di laterizio e interessando anche le travi in legno dell’appartamento.

Attorno alle 14.30 l'incendio risultava completamente domato, dopodiché i pompieri hanno avviato le procedure per la messa in sicurezza delle bombole, che, in base alle informazioni emerse, contenevano gpl, acetilene e ossigeno. Presenti anche i carabinieri, che, assieme ai vigili del fuoco, hanno eseguito i rilievi per accertare le cause dell'incendio.