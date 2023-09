Appiccano un incendio sul tetto della scuola. «Una ragazzata». Danni ingenti

Hanno appiccato un incendio sul tetto della scuola. Quando ieri mattina all'alba, verso le 5, i vigili del fuoco hanno raggiunto a sirene spiegate la scuola media Petrarca di Borbiago di Mira, hanno trovato la copertura dell'edificio danneggiata e il vetro di una finestra scoppiato. C'erano anche macchie di sangue a terra ma i responsabili, pare un gruppo di minorenni, si erano dileguati. Solo dopo attraverso le immagini delle telecamere, le forze di polizia hanno individuato abiti e tratti distintivi, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

A dare l'allarme per l'odore acre di fumo i residenti delle abitazioni di fronte al comprensivo in via Pisa. La richiesta di soccorso ha messo in moto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della Tenenza di Mira e la polizia locale che hanno iniziato i rilievi. Le verifiche sul tetto in corrispondenza della guaina che con il calore si è fusa al momento portano a escludere un gesto volontario: non c'erano tracce d'inneschi né materiale infiammabile. Probabilmente l'incendio è stato appiccato con della carta quando i ragazzi, scavalcando la rete di recinzione, si sono arrampicati sul tetto dell'edificio che non è molto alto.

«Un fatto molto grave, ci auguriamo che le indagini possano portare ai responsabili», ha detto il sindaco di Mira, Marco Dori, raggiunta la scuola prima delle 8 assieme alla dirigente scolastica Angelina Zampi, gli assessori Albino Pesce (Cultura) e Stefano Lorenzin (Lavori pubblici) con i tecnici del Comune che hanno sistemato i danni in attesa dell'intervento dell'impresa. «Voglio credere che chi ha fatto questo non sia qualcuno che frequenta la nostra scuola - ha detto la dirigente Zampi - Ci adoperiamo ogni giorno affinché crescano con sani principi e senso di reponsabilità. Il problema è che manca il senso del pericolo».

Controllata la struttura, sana all'interno e che non presenta problemi di staticità, si è deciso di chiudere solo l'aula dove fa lezione una seconda classe che è stata interessata più seriamente. La preside ha diffuso un comunicato per dire alle famiglie che le lezioni lunedì saranno regolari. Solo gli alunni dell'aula interdetta si trasferiranno nei laboratori a piano terra. Il sindaco Dori chiede a chiunque sappia o abbia visto qualcosa di farsi avanti con i carabinieri. «L'impianto antincendio ha funzionato e così anche le telecamere. Ci siamo attivati per riparare subito i danni subiti».