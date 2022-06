Autoarticolato in fiamme tra Cessalto e San Stino

Un mezzo pesante alimentato a metano liquido è andato in fiamme poco prima delle 8 di questa mattina, in A4, tra gli svincoli di Cessalto e San Stino, in direzione di Venezia. Nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco, arrivati da Motta di Livenza, Portogruaro, e successivamente con il nucleo Nbcr di Mestre con due autopompe, due autobotti, tre veicoli speciali e 15 operatori, hanno spento l'incendio che ha interessato la motrice del mezzo. Le cause del rogo dipenderebbero dal probabile surriscaldamento del serbatoio. Nel corso delle operazioni di soccorso, il tratto autostradale è rimasto bloccato.