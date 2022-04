Scontro fra due battelli Actv vicino al ponte delle Guglie

Un incidente tra due battelli dell'Actv si è verificato nel pomeriggio di oggi, 29 aprile, lungo il Rio di Cannaregio. La prua di uno dei mezzi ha urtato l'altro sulla fiancata mandando in frantumi il vetro di un finestrino, le cui schegge hanno colpito alcuni dei passeggeri a bordo. Una donna è stata ferita in modo superficiale ma per il resto, fortunatamente, non ci sono state conseguenze di rilievo.

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 16 nel tratto fra il ponte delle Guglie e l'approdo della fermata omonima del servizio di trasporto. Un punto della viabilità cittadina che solitamente è piuttosto trafficato, considerato anche che il canale non è molto ampio. I due motoscafi coinvolti sono rispettivamente della linea 3, proveniente da Murano, e della linea circolare 4.2.

La passeggera colpita dai vetri è stata assistita dai sanitari del 118, arrivati sul posto assieme alla polizia locale e al personale dell'azienda di trasporto. Non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso. Restano da chiarire le cause della collisione: non risulta, sempre stando alle prime informazioni emerse, che si siano verificati guasti ai mezzi. Saranno necessari, però, ulteriori accertamenti.