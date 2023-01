Denunciato dopo l'incidente: guidava sotto l'effetto di cannabis

Lo scorso 30 novembre è stato coinvolto in un incidente lungo la statale Romea, all'altezza del comune di Codevigo, mentre guidava la sua Fiat Punto. Il giovane automobilista, un pescatore di 22 anni residente a Chioggia, è rimasto leggermente ferito nell'impatto e poi curato al pronto soccorso. Dagli accertamenti clinici effettuati all'ospedale, però, sono spuntati i guai: è emerso, infatti, che il 22enne al momento dello schianto stava guidando sotto l'influenza di stupefacenti del tipo cannabinoidi.

Gli esiti degli accertamenti sono arrivati oggi, 31 gennaio. Come scrive PadovaOggi, i carabinieri di Piove di Sacco hanno convocato il ventiduenne in caserma e al termine delle formalità di rito lo hanno denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, con contestuale ritiro della patente di guida. Per parecchi mesi non potrà più mettersi al volante di un mezzo.