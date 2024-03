I carabinieri si portano via un operaio dalla Pometon. Indagini su un furto di metalli

Alle 8 di giovedì i carabinieri di Martellago hanno portato via un operaio dall'azienda Pometon di Maerne di Martellago. I colleghi hanno pensato che l'avessero arrestato, mentre non è stato fermato né sottoposto a misure cautelari. Per ora si è solo sottoposto alle domande dei militari che stanno compiendo accertamenti sulla denuncia che alcuni mesi fa la società ha fatto rispetto a un ammanco di materiali su cui indaga la procura di Venezia.

L'uomo è uno dei 180 impiegati dell'azienda che trasforma metalli in polvere per la produzione in grande serie. È un dipendente del reparto rame ed è stato assunto circa cinque anni fa. L'Arma lo ha portato in caserma per sentirne la versione dei fatti. L'azienda non è nuova alle vicende di "dipendenti infedeli" che si appropriano dei composti di metallo nei luoghi delle lavorazioni. Due anni fa venne scoperto un lavoratore che rubava lingotti di stagno. I suoi movimenti sospetti sono stati osservati per mesi, nel suo via vai al reparto rame: lo stesso che ora è nel mirino delle forze dell'ordine. I responsabili della società allora lo avevano controllato per poi smascherarlo.