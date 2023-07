Si è insediato oggi il nuovo questore di Venezia Gaetano Bonaccorso

Questa mattina, alle 8.30, si è insediato presso la questura di Venezia il nuovo questore Gaetano Bonaccorso. Il massimo dirigente della polizia lagunare, come primo atto formale, ha voluto rendere omaggio ai caduti con la deposizione di una corona d’alloro nel corso di una breve cerimonia presso la sede di Santa Croce. Presenti dirigenti, funzionari e rappresentanze sindacali.

In mattinata, il nuovo questore è stato anche ricevuto dal prefetto Michele di Bari. «Cordiale e immediatamente operativo» è stato definito dal capo di Ca' Corner il primo colloquio con Bonaccorso, al quale sono state illustrate le principali questioni che interessano la città metropolitana di Venezia sotto i profili dell'ordine e della sicurezza pubblica, che già domani continueranno ad essere sottoposte all'esame del comitato provinciale che si terrà presso la sede comunale di Jesolo. Per parte sua, spiegano dalla prefettura, il questore ha assicurato la sua piena disponibilità, al servizio dell'interesse pubblico generale, nel perseguimento delle attività di prevenzione e controllo del territorio, in sinergia con tutti gli attori istituzionali e nel rispetto delle determinazioni che verranno assunte in sede di Cosp.

Chi è il nuovo questore di Venezia

Bonaccorso, messinese di 61 anni, è entrato in polizia nel 1987 con il grado di vice commissario a Palermo. Nel corso della sua lunga carriera, ha svolto molteplici incarichi di natura investigativa, prima presso la squadra mobile del capoluogo siciliano, poi in quella di Messina e, più recentemente, a Genova. Molte operazioni contro la criminalità siciliana degli anni novanta e duemila portano la sua firma, così come molte indagini condotte nei confronti di organizzazioni di stampo mafioso. Dall’ottobre 2011 ha ricoperto l’incarico di vicario a Padova, poi ha svolto funzioni di questore a Cremona (2015-2018), a Parma (2018-2020) e infine a Pisa.