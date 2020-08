Interventi di manutenzione in tutte le scuole di Venezia

La Giunta comunale ha approvato un piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole di tutta la città di Venezia per 1.695.000 euro suddivisi in quattro delibere.

Oltre un milione e mezzo per le scuole veneziane

Le prime due delibere, per un totale di 1,4 milioni, riguardano l’approvazione di interventi di adeguamento nelle scuole delle isole del Lido, Pellestrina, Murano, Burano e S. Erasmo e Venezia centro storico. Nello specifico, la prima stanzia 600mila euro per mantenere le strutture funzionali agli standard previsti dalle normative vigenti. Gli interventi saranno di tre tipologie: su guasto, programmati diffusi e programmati puntuali. Per quanto riguarda questi ultimi, si è già deciso di intervenire alla scuola Vivarini di Murano con la sostituzione dei serramenti, il realizzo di controsoffittature e la ridipintura, alla scuola Galuppi di Cocco a Burano con il restauro dei serramenti lignei, cosa che avverrà anche alla Parmeggiani del Lido dove si interverrà anche alla Ca’ Bianca adeguando gli impianti igienico-sanitari e sistemando il viale d’accesso. Infine alla Vivarini di S. Erasmo dove si eseguirà la manutenzione della copertura e dei serramenti. Con la seconda delibera sono previsti 800mila euro per i 43 edifici scolastici del centro storico di Venezia.

Interventi in terraferma

Le altre due delibere per complessivi 295mila euro riguardano invece gli edifici scolastici della terraferma. Con la prima si è approvato il progetto definitivo per la manutenzione straordinaria delle scuole; la seconda invece stanzia 75mila euro per l’edificio scolastico Spallanzani di Mestre che ospita la scuola media, lo spazio cuccioli comunale Piccolo Principe e il centro polifunzionale dell’Anffas.