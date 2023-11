Tenta di intrufolarsi nelle case, poi prende di mira i veicoli in sosta: denunciato

Si aggirava con fare sospetto, cercando di intrufolarsi all'interno delle abitazioni in via Monte Nero a Favaro: a segnalarne la presenza alle forze dell'ordine, qualche sera fa, sono stati alcuni residenti. I militari del Norm di Mestre, ricevuto l'allarme, sono intervenuti in zona, rintracciando il sospetto, di origini nordafricane, nei pressi del vicino parcheggio P9, dove si era spostato con l'intenzione di rubare monete e effetti personali all'interno dei veicoli in sosta.

Il ladro aveva appena rotto il finestrino di un furgone camperizzato, quando i carabinieri lo hanno bloccato in maniera tempestiva, senza lasciargli la possibilità di darsi alla fuga. Portato in caserma, è stato denunciato per il reato di tentato furto aggravato.

Mercoledì mattina, invece, i carabinieri di San Donà, con l'ausilio di una unità cinofila antidroga della stazione carabinieri presso il 51° Stormo dell’Aeronautica Militare di Istrana (Treviso), hanno svolto una serie di controlli contro lo spaccio nei pressi degli istituti secondari, della stazione ferroviaria e di quella degli autobus. Nel corso dell’attività sono stati controllati anche alcuni zaini e borse di studenti e viaggiatori. Si tratta di un'azione che rientra nell’ambito del progetto "Scuole sicure", che prevede controlli per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, in particolare i fenomeni di bullismo e di spaccio di sostanze stupefacenti.