Furti di portafogli e carte di credito: ladro arrestato al confine

Avrebbe messo a segno una serie di furti di portafogli, utilizzando le carte di pagamento rubate per effettuare prelievi agli sportelli. Per questo un quarantenne di nazionalità romena è stato arrestato lunedì scorso alla frontiera di Gorizia, mentre rientrava in Italia. Ad accertare le sue responsabilità sono state le indagini dei carabinieri della compagnia di Mestre, che hanno portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Venezia.

L'indagine era iniziata nella scorsa primavera. Una delle vittime aveva denunciato che, poco dopo aver fatto un prelievo nella zona del mercato di Mestre, si era accorta di essere stata derubata del portafoglio. All'interno, tra gli altri documenti, c'era anche la tessera bancomat appena usata. Il ladro aveva a sua volta utilizzato la carta per prelevare grosse somme di denaro: da quanto emerso, era riuscito a carpire il codice osservando da vicino la vittima durante le operazioni allo sportello.

I successivi accertamenti, svolti sotto la direzione della procura veneziana, hanno permesso di acquisire un «grave quadro indiziario» che dimostrerebbe la responsabilità dello stesso ladro in altri furti analoghi, convincendo il giudice a emettere un’ordinanza di carcerazione. L’uomo, tuttavia, si era reso latitante alla fine della scorsa estate e lo è rimasto fino a lunedì, quando è stato finalmente bloccato e trasferito al penitenziario di Gorizia.