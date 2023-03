Rissa a Jesolo, intervento delle forze dell'ordine

Una rissa è scoppiata nel fine settimana a Jesolo, nella zona di piazza Mazzini. Alcuni ragazzi si sarebbero picchiati per motivi futili, probabilmente al culmine di un diverbio. Due di loro sono stati poi curati al pronto soccorso con ferite lievi. Sul posto, in via Aleardi, sono arrivate le pattuglie della polizia di stato e della polizia locale, oltre a un'ambulanza. Gli agenti hanno raccolto gli elementi utili a individuare le persone coinvolte, ma i responsabili saranno eventualmente punibili su querela di parte.

L'episodio è stato condannato dal sindaco Christofer De Zotti, che invita comunque a non creare allarmismi ed evidenzia gli sforzi dell'amministrazione per garantire decoro e sicurezza in città, soprattutto in vista della stagione estiva.

Proprio la scorsa settimana si è svolto il comitato provinciale per l'ordine pubblico con il nuovo prefetto Michele Di Bari, che ha accolto e valutato le esigenze specifiche dei vari territori. A Jesolo, che nei prossimi mesi si riempirà di centinaia di migliaia di turisti, è previsto come sempre un rinforzo delle forze dell'ordine. Da parte sua l'amministrazione locale potrebbe adottare ordinanze ad hoc per limitare al massimo le situazioni di disordine, come successo l'anno scorso: in particolare restrizioni sulla somministrazione di alcol o la chiusura degli accessi al mare nelle serate del fine settimana.