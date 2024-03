«Maleducati», con i piedi sopra il sedile in treno: scoppia la lite. Convoglio bloccato

Basta poco a scaldare gli animi: un gesto maleducato, una mancanza di rispetto e scatta la lite. Sabato sera è successo a bordo di un convoglio alla stazione di Marano di Mira, dove una coppia di adulti ha richiamato otto ragazzini che mettevano i piedi sopra i sedili con le scarpe, insudiciandoli. Hanno chiesto loro di stare seduti in modo composto, ma i giovani invece di abbassare i piedi si sono scagliati in malo modo contro i due, risentiti per il rimprovero, ed è scoppiato il caos. Il capotreno ha dovuto chiamare le forze dell'ordine e nel frattempo il convoglio è rimasto bloccato.

Il regionale era il 17247 in servizio da Verona a Venezia e poco prima della fermata Mira-Mirano è partita la segnalazione per l'accesa discussione scoppiata a bordo treno. La situazione si è presto tranquillizzata. Il treno è ripartito da Mira con 10 minuti di ritardo. All'arrivo a Mestre la polizia ferroviaria ha identificato i protagonisti della vicenda. Da una parte la coppia di cinquantenni, dall'altra otto minorenni. Pare che al termine dei contrasti i contendenti siano scesi dal treno abbracciati.