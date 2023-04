La Madonna Pellegrina di Fatima arriva a Venezia con un lungo corteo acqueo

Un lungo corteo acqueo lungo il Canal Grande ha accompagnato, venerdì sera, l’arrivo a Venezia della statua della Madonna Pellegrina di Fatima, che resterà in città fino all’8 maggio. A bordo di una "balotina", è stata scortata fino in Piazza San Marco dalle remiere veneziane e dalle barche tradizionali della città. Nel corso del corteo, tre alzaremi hanno reso omaggio alla presenza della statua della Madonna in laguna.

Ad attendere l’arrivo al molo di Piazzetta San Marco, c'era il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia. Una fiaccolata ha poi condotto la Madonna Pellegrina dalle Mercerie fino alla chiesa di San Salvador, dove resterà custodita e i fedeli potranno recarsi a visitarla. Qui il patriarca ha infine celebrato la Santa Messa.

In rappresentanza dell'amministrazione comunale ha preso parte al corteo il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto, che ha accolto la statua al suo arrivo nel bacino antistante Fondamenta Santa Chiara, prima del ponte della Costituzione.

Nei prossimi giorni i fedeli potranno quindi recarsi a farle visita, per un momento di raccoglimento e preghiera. Tra gli appuntamenti più attesi le giornate del 29 aprile e 6 maggio, in cui la chiesa rimarrà aperta anche per tutta la notte, offrendo ai fedeli un’occasione in più per sostare dinnanzi alla statua (in questo articolo l'elenco completo degli appuntamenti).