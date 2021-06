Si sente male e muore in un parcheggio

L'elisoccorso è volato alla Brussa, nel Comune di Caorle, stamattina prima delle 10 per soccorrere un uomo che si è sentito male in un parcheggio. Il velivolo giallo del Suem ha sorvolato il Veneziano per raggiungere la frazione che è particolarmente ardua da avvicinare via terra. I sanitari hanno tentato di rianimarlo ma non ci sarebbe stato nulla da fare. L'elicottero è rientrato vuoto. Sul posto i carabinieri.

Notizia in fase di aggiornamento