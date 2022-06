Manca personale, l'aeroporto va in tilt e la Cisl fa sciopero

Le proteste e gli allarmi non bastano più. L'aeroporto di Venezia va nel caos per mancanza di personale e il sindacato Fit Cisl per questa «carenza di senso di aeroportualità» dichiara sciopero. Sabato 25 giugno i dipendenti "di terra" dello scalo lagunare, che fanno capo alla società Aviation Services, incroceranno le braccia dalle 10 alle 14, riferisce il coordinatore regionale veneto Fit Cisl, Ivano Traverso.

«Save continua a procrastinare la soluzione dei problemi a fine stagione, nonostante le organizzazioni sindacali (oltre alla Fit Cisl, la Filt Cgil, la Uilt Uil e l'Ugl aereo) abbiano fatto presente fin da febbraio le criticità». E i disagi sono destinati ad aumentare nei prossimi mesi, secondo le sigle. «Non è stato programmato e assunto in tempo personale stagionale professionalizzato, offrendo contratti di medio e lungo termine con una paga degna - commenta Traverso -. Ora si pensa di correre ai ripari con incarichi a chiamata o scaricando ore di lavoro in più sui dipendenti. Inaccettabile».

Una questione, quella dell'assunzione degli stagionali, per cui i sindacati si erano mossi già quest'inverno, spiegano, chiedendo allo scalo di Tessera di cominciare a organizzare l'arrivo della bella stagione, in un'annata di uscita dal Covid e di fine blocco della pandemia dopo due anni di stop. «Non ci hanno ascoltato e hanno rinviato. Oggi ci troviamo a corto di personale per l'assistenza agli imbarchi e ai passeggeri; mancano lavoratori nel carico e scarico bagagli e nel trasporto sulle piste dei viaggiatori - continua Traverso -. Molti degli stagionali "storici", stanchi di attendere conferme sul proprio destino occupazionale (un centinaio a Venezia) hanno trovato altrove e così sono andate perse professionalità in grado di garantire un adeguato livello di servizio, che è pubblico. Così come avviene in caso di sciopero, quando il trasporto dev'essere comunque garantito, così il servizio va assicurato durante la stagione e non messo a rischio da mancate assunzioni». La Fit Cisl ha messo a disposizione dei lavoratori un decalogo dei diritti e dei doveri, durante l'astensione organizzata per sabato, ritenendo non corretto e troppo stressante per i dipendenti che venga loro chiesto straordinario per far fronte alla mancanza di operatori.