Marcon, uno dei lanciatori di sassi contro le auto si presenta dal sindaco

Si è presentato in Comune uno dei lanciatori di sassi che domenica pomeriggio al centro commerciale Valecenter di Marcon, hanno danneggiato una macchina tirando pietre dalla passerella di collegamento fra il Mac Donald's e l'Uci Cinema, dove sotto c'erano alcune auto in sosta. «Ha 13 anni, è del posto e ha chiesto scusa per il suo gesto - le parole del primo cittadino, Matteo Romanello - Ora sto aspettando si presentino anche gli altri». Il primo cittadino appresa la notizia aveva scritto uin poss social domenica sera. «Aspetto che i responsabili si facciano avanti». E così è stato, con il primo dei ragazzi - sarebbero otto in tutto - accompagnato dal padre in Municipio.

«Procedimento giudiziario a parte, che potrà scattare se il danneggiato farà denuncia, per me aver incontrato il minore e suo padre è stato importante - commenta Romanello - Non so se il giovane abbia davvero capito la gravità del suo gesto, commesso assieme ad altri amici che mi aspetto di vedere. Quello che conta è che abbia avuto il coraggio di metterci la faccia, e con lui il genitore: di questo terremo conto. Chi sbaglia deve capire il senso di quello che fa e le conseguenze delle proprie azioni: non è successo, ma qualcuno poteva rimanere ferito».

Sotto la passerella era stata parcheggiata la macchina bersagliata dal lancio di sassi. I responsabili non andranno molto lontano perché la zona è controllata da numerose telecamere. «È opportuno che le famiglie prendano atto del gesto sconsiderato. Quando le avrò incontrate - dice il sindaco di Marcon - sarà più chiaro quali strumenti mettere in campo da parte dei nostri Servizi sociali, a sostegno dei ragazzi e dei genitori. Sto pensando di fare un incontro di gruppo e proporre lavori di pubblica utilità, con lo scopo di rafforzarne consapevolezza e senso di responsabilità, anche perché non succeda più».