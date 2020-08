Coronavirus, pronti moduli prefabbricati per ampliare il numero di aule nelle scuole

Il Veneto attrezzerà le scuole per la ripresa delle lezioni a settembre anche con moduli prefabbricati, così da ampliare il numero di aule e ridurre la possibilità di contatto tra studenti. La direzione scolastica regionale ha richiesto sei unità, più una eventuale settima, che saranno messe a disposizione dalla protezione civile nazionale o, in subordine, dagli enti locali titolari degli istituti grazie ai fondi del decreto legge Agosto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Misurazione temperatura nelle scuole dell'infanzia

«Si tratta - spiega la direttrice dell'Ufficio regionale scolastico, Carmela Palumbo - di quelle "casette" già utilizzate durante i recenti terremoti in Centro Italia in sostituzione delle scuole all'epoca inagibili. Ma altre soluzioni - aggiunge - le stanno trovando gli stessi istituti, con gazebo, per disciplinare l'afflusso a scuola o ad uso della ricreazione». Tra gli altri interventi si prevede la misurazione della temperatura agli alunni di tutte le scuole dell'infanzia, mentre per elementari, medie e superiori, il controllo sui ragazzi sarà affidato alle famiglie.