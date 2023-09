Il comandante Agostini molestato durante una festa a Venezia

«Dovevo arrivare a quasi 63 anni per comprendere cosa prova una donna molestata quando le palpano il sedere»: così il comandante della polizia locale di Venezia, Marco Agostini, ha reso pubblico un episodio di molestia di cui sarebbe stato vittima nella serata di sabato, durante un party esclusivo che si è tenuto all'Arsenale.

Agostini sarebbe stato palpato più volte nel corso dei festeggiamenti, mentre si trovava in mezzo alla folla. Alla fine il disagio è stato tale che il comandante ha deciso di andarsene. «Per interrompere la cosa ho scelto di allontanarmi velocemente dall'evento a cui partecipavo, sempre mantenendo il sorriso sulle labbra - ha scritto - e di non fare una piazzata solo per rispetto della divisa che indosso. Ma la tentazione è stata forte». Un episodio spiacevole, dunque, che per Agostini è stato anche motivo di riflessione sul tema delle molestie in generale.

Non è chiaro, al momento, chi sia il responsabile. Alla festa hanno preso parte varie autorità locali e personaggi di spicco dello spettacolo e del cinema. Il comandante ha scelto di raccontare l'episodio tramite un post pubblicato su Facebook, che però poi ha rimosso, probabilmente per evitare di alimentare ulteriori polemiche.