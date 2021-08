Donna di 71 anni morta in acqua a Porto Santa Margherita

Una donna di 71 anni è morta nella tarda mattinata di oggi, 24 agosto, sulla spiaggia di Porto Santa Margherita, circa all'altezza dello stabilimento Baja Blanca. Si tratta di una turista della Repubblica Ceca. I bagnanti l'hanno vista senza sensi sulla battigia, attorno alle 12.30, in un punto in cui l'acqua era profonda pochi centimetri. Subito sono intervenuti i bagnini, seguiti poi dai soccorsi del 118.

Le manovre di rianimazione e tutti i tentativi di salvare la signora sono stati vani. In suo soccorso si era alzato l'elicottero di Treviso, che però è rientrato quasi subito, nel momento in cui il medico ha dichiarato il decesso della turista. Sul posto, per gli accertamenti del caso, è arrivato anche il personale della guardia costiera.

Stando alle prime informazioni, la 71enne è rimasta probabilmente vittima di un malore. Il mare in quel momento era calmo. All'episodio hanno assistito, da debita distanza, molte persone che stavano passando la giornata di sole in spiaggia. Era presente, secondo le testimonianze, anche il marito della donna.