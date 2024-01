Mortale a Capodanno in A4, perde la vita un ex poliziotto in pensione

Schianto mortale nella notte di Capodanno lungo l'A4. Forse un malore o un colpo di sonno in base alle prime ricostruzioni, sono alla base dell'improvviso incidente costato la vita a Giuseppe Cavaretta, 72 anni, ex poliziotto in pensione dei commissariato di Chioggia. L'auto ha prima sbandato verso destra, andando a scontrarsi con il guardrail, poi con l'urto è finita sul lato opposto della carreggiata, shiantandosi sul new jersey in cemento. Per l'uomo che poco prima delle 3 del primo di gennaio percorreva il tratto tra San Donà e Meolo, nel territorio di Monastier, in direzione Milano, non c'è stato nulla da fare. Ferita la moglie, sul lato passeggero: il Suem 118 l'ha soccorsa e trasferita all'ospedale di San Donà. Le sue condizioni sono serie.

I vigili del fuoco da Motta di Livenza e Mestre, hanno messo in sicurezza l’auto e estratto la donna, prima di affidarla alle cure del soccorso sanitario. Per il poliziotto non si è potuto fare niente. Nonostante i tentativi di rianimazione il medico del Suem ne ha dovuto constatare la morte. La polizia stradale di San Donà ha ricostruito l'incidente attraverso i rilievi e i soccorsi dei vigili del fuoco sono terminati intorno alle 5.30 (foto sotto: l'ex poliziotto Giuseppe Cavaretta, Fb).

In pensione dal 2004-2005, ha lasciato nei colleghi che lo ricordano con affetto, sgomento e tristezza per la scomparsa improvvisa. I poliziotti del sindacato Sap del commissariato sono vicini al dolore della famiglia e tutta la città di Chioggia, con il sindaco Mauro Armelao, ha espresso ai parenti e ai colleghi del commissariato cordoglio e affetto.