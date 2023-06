Un uomo lascia il pronto soccorso e viene trovato senza vita nel cantiere dell'ospedale

Una persona è stata trovata morta nella serata di ieri, 12 giugno, nel cantiere retrostante il pronto soccorso dell'ospedale di Dolo. Si tratta di un un uomo che, stando ai primi elementi emersi, si sarebbe tolto la vita dopo essersi introdotto abusivamente nell'area riservata ai lavori.

Già noto ai servizi sanitari dell'Ulss 3, nel tardo pomeriggio era stato accompagnato da un familiare al pronto soccorso di Dolo. Era stato preso in carico e valutato con visita specialistica, quindi trattenuto nel pronto soccorso con l'obiettivo di rivalutarne la situazione clinica appena fosse superata la fase critica. Intorno alle 21.30, però, eludendo la sorveglianza, si sarebbe allontanato tramite un'uscita di sicurezza, facendo perdere le proprie tracce.

A quel punto il personale dell'ospedale si è messo alla sua ricerca, allertando anche le forze dell'ordine. Ci sono volute due ore per ritrovarlo, ma era troppo tardi. Il suo corpo era già privo di vita, nell'area dei lavori in corso. La Direzione dell'ospedale ora collabora con le forze dell'ordine per certificare i corretti standard di sicurezza con cui è custodito il cantiere in cui si sono svolti i fatti. Si tratterebbe, appunto, di un gesto volontario, e al momento sarebbe escluso il coinvolgimento di altre persone.