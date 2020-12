Addio a Edgardo Nesto, papà della sindaca di Cavallino

È morto martedì, a 82 anni, Edgardo Nesto, padre dell'attuale sindaca di Cavallino, Roberta. Era uno storico commerciante di Treporti, molto conosciuto e benvoluto in paese anche per il suo impegno e l'attività nel sociale: era volontario della protezione civile cittadina (di cui era stato uno dei fondatori, negli anni '80) e socio dell’Avis locale.

Tanti messaggi di affetto e vicinanza sono arrivati in queste ore da parte di tutta la comunità di Cavallino-Treporti e del Veneto orientale. La figlia Roberta lo ha ricordato così: «Grazie papà! Per tutto quello che ci hai insegnato, per i valori che a me e a Michela hai trasmesso: la famiglia, il lavoro, il volontariato. Grazie per l’amore che hai saputo dare a noi figli e ai tuoi nipoti».

La sindaca ha anche comunicato che «l’attuale situazione sanitaria ci costringe a cambiare le nostre belle abitudini, pensando al bene e alla sicurezza della comunità, evitando le aggregazioni sociali. I rischi che si corrono, dovuti alla vicinanza tra le persone, sono notevoli ed il rispetto delle regole, pur con grande buona volontà, è difficile. A malincuore ma responsabilmente la nostra famiglia ha deciso di salutare papà in forma privata. Il funerale sarà domani pomeriggio (il 10 dicembre, ndr). Vi sentiamo tutti vicino con il vostro cuore, con i vostri sentimenti».