È morto a 68 anni l'imprenditore calzaturiero Francesco Volpato

È morto oggi, all’età di 68 anni, l'imprenditore Francesco Volpato, titolare del Calzaturificio Volpato Francesco & C. di Fossò. Lascia la moglie Olga e i figli Devis, Patrizia e Giorgia, da tempo attivi nell’azienda. I funerali sono in programma lunedì 7 febbraio, ore 15.30, nella chiesa di Fossò.

A darne notizia è Confindustria, che sottolinea come Volpato sia sempre stato impegnato nella vita associativa, oltre che, per molti anni, consigliere di Acrib (l'associazione dei calzaturifici della Riviera del Brenta) e vicepresidente dell'ente dal 1996 al 2000. Dal 2001 al 2011 è stato consigliere di Anci, oggi Assocalzaturifici e ha partecipato ai lavori della commissione sindacale.

Appartenente alla seconda generazione, nel 1995 ha raccolto il testimone dal padre Cesare che aveva fondato il calzaturificio nel secondo dopoguerra. Era un appassionato paladino del valore del marchio aziendale e del made in Italy, capisaldi che hanno guidato la sua attività e favorito il posizionamento dell’impresa brentana nei mercati internazionali.

«Francesco era una persona mite che si distingueva per l’attenzione al prossimo - ricorda il presidente di Acrib Gilberto Ballin -. Un uomo di poche parole, eppure quanto diceva non era mai banale. Per questo era considerato una voce autorevole, sia nel lavoro che nella comunità. Credeva nell’associazionismo e nel valore della rappresentanza, come ha dimostrato con il proprio impegno sia a livello nazionale che nel nostro distretto. Un esempio su tutti: nel 2003 ha messo a disposizione la propria azienda per l’organizzazione dell’assembla annuale di Acrib».