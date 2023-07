Bibione, morto dopo la caduta in monopattino

Una caduta dal monopattino ha causato la morte di un uomo di circa 50 anni questa mattina, 21 luglio. Stava percorrendo via Pineda a Bibione quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. L'impatto al suolo è stato violento, nella caduta ha battuto la testa e non ha avuto scampo.

Subito sono arrivati sul posto i soccorsi del 118. Il personale sanitario ha cercato di salvare l'uomo, ma i tentativi sono stati vani: troppo grave il trauma cranico riportato nell'impatto. Nel frattempo sono arrivati gli agenti della polizia locale, al lavoro per ricostruire l'accaduto.