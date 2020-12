È morto Paolo Duso, dentista della Riviera del Brenta

Ne hanno dato notizia i concittadini, i parenti e l'ordine provinciale di Venezia dei medici chirurghi e odontoiatri. È morto il dentista della Riviera del Brenta Paolo Duso, «il Covid se l'è portato via in poche settimane - scrive l'ordine - Aveva compiuto da poco 61 anni, si è spento mercoledì sera». I colleghi odontoiatri dell'ordine lo ricordano come un uomo sano, forte, sportivo.

Nato a Mira, il dottor Duso si era laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Padova nel 1987 e nel gennaio '88 si era iscritto all'albo dei medici, l'anno successivo a quello degli odontoiatri. Era conosciuto anche a Mirano dove da tanti anni svolgeva la sua attività. «Paolo - lo ricorda una sua collaboratrice di Treviso con cui aveva fondato anche un piccolo studio nel 2004 - aveva una grande personalità: era molto empatico, positivo, sorridente, generoso, sempre con la battuta pronta in tasca. Era un grande imprenditore, una vita piena, gli amici, i viaggi, lo sport. Quello che colpisce è che se ne sia andato in così poco tempo, lui che era giovanile, sano, uno sportivo». Paolo «sapeva mettere a proprio agio tutti quanti - dicono in tanti -. Infondeva fiducia, positività, riusciva a tranquillizzare i suoi pazienti». Il dottor Paolo Duso lascia la moglie Annalisa e il figlio più giovane Giacomo. I funerali saranno celebrati martedì 15 dicembre alle 15 nel santuario di Borbiago.