Addio ad Angelo Tosetto, scomparso a 58 anni

Il mondo della ristorazione è in lutto per la scomparsa di Angelo Tosetto, imprenditore di 58 anni originario di Jesolo morto per una grave malattia contro cui lottava. Angelo ha lasciato la compagna Afrodita, la figlia Angelica e tutti i clienti e lo staff della trattoria "Da Checco" a Susegana dove si era fatto conoscere come appassionato gestore, riporta TrevisoToday.

Aveva gestito per anni l'attuale ristorante Perla Nera (un tempo chiamato La casa rossa). Il trasferimento a Susegana la svolta della sua carriera professionale. I clienti della trattoria "Da Checco" lo ricordano ancora per il suo carattere bonario, gentile e affabile con tutti. Un lavoratore infaticabile che ha dato un grande contributo alla ristorazione.