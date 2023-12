Travolto da un treno in via Trieste, muore uno straniero

Un uomo travolto da un treno in via Trieste, a Chirignago domenica sera, ha perso la vita. Si tratta di uno straniero. È successo verso le 19.30 e l'allarme dopo l'investimento è arrivato alla polizia ferroviaria che in pochi minuti era sul posto per ricostruire il fatto. I vigili del fuoco sono intervenuti in supporto, per l'emergenza, mentre per i soccorsi sanitari è arrivato il Suem 118, anche se al momento dell'intervento non c'era già più nulla da fare per la persona coinvolta.

La polizia ferroviaria di Mestre ha lavorato ai rilievi dopo il mortale, per ricostruire quanto avvenuto nei momenti precedenti il passaggio del convoglio. Potrebbe essersi trattato di un gesto volontario, al momento nessuna ipotesi era stata scartata dagli inquirenti, nell'attesa di raccogliere indizi e prove dell'impatto. Nulla si è potuto fare sul fronte sanitario: la persona investita è deceduta subito dopo lo schianto. Disguidi e rallentamenti, come di consueto negli incidenti ferroviari, visto l'intervento dell'autorità giudiziaria. Per alcuni mesi, dopo l'estate, i sinistri mortali con il coinvolgimento di convogli nel veneziano sembravano essere calati, rispetto alla frequenza della stagione scorsa.