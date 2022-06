Salta la coda seguendo l'ambulanza, fermato: era anche senza patente

Mentre tutta la colonna di automobilisti si spostava sulla destra per permettere all'ambulanza di passare, il conducente di un'utilitaria ha ben pensato di saltare la coda seguendo la "scia" del mezzo del 118. Il caso ha voluto che, tra le macchine in fila, ce ne fosse anche una della polizia locale. Gli agenti non hanno perso tempo e si sono messi all'inseguimento del veicolo, che è stato fermato poco dopo.

L'episodio è avvenuto a Jesolo Lido. Durante il controllo è emerso che il conducente dell'utilitaria, oltre ad aver approfittato del varco creato dall'ambulanza senza averne titolo, circolava senza aver mai conseguito la patente di guida. Il veicolo, oltretutto non revisionato, è stato sottoposto a fermo. L'uomo, oltre alla multa per essersi accodato a un veicolo in emergenza, è stato sanzionato per guida senza patente e per aver sorpassato la colonna di veicoli.