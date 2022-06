Sicurezza e lavoratori in nero, controlli nei cantieri edili: multati 29 imprenditori

Ventinove imprenditori sanzionati e ventotto aziende sospese: è questo l’esito dei controlli che i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, insieme ai colleghi del comando provinciale di Venezia, hanno eseguito dall’inizio dell’anno in 14 cantieri edili della provincia di Venezia.

Indice di irregolarità al 93%

Nei cantieri dei comuni di Chioggia, San Donà di Piave, Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo e Bibione, impegnati nei lavori di miglioramento energetico (Superbonus 100%) e per la realizzazione di edifici, le forze dell’ordine hanno rilevato diverse irregolarità: dall’assenza dei piani operativi di sicurezza alla non conforme collocazione dei ponteggi, con conseguenti correlati rischi di caduta nel vuoto. Sono stati scoperti anche otto lavoratori in nero. L'indice di irregolarità medio riscontrato è molto alto: si parla del 93 per cento circa. Sono stati controllati, infatti, 14 cantieri, 31 aziende e 75 lavoratori, con il seguente risultato: quattro lavoratori in nero (di cui tre clandestini), 28 imprese sospese, 55 violazioni in materia di sicurezza. Le multe erogate ammontano a 330mila euro.

Tra i casi più significativi, a Chioggia sono state staccate sanzioni per 60mila euro. Si tratta di tre cantieri edili situati in pieno centro abitato, all’interno del quale operavano numerose imprese in sub-appalto per la realizzazione di edifici ad uso abitativo e per la ristrutturazione. A Bibione, in un cantiere edile situato in Viale Europa all’interno del quale operavano tre imprese in sub-appalto per la realizzazione di un edificio ad uso abitativo, sono state erogate multe per 25mila euro. Sono state contestate a vario titolo, nei due casi, violazioni in ordine a: mancanza nei ponteggi allestiti, quasi completamente o in diversi punti, delle protezioni contro le cadute verso il vuoto; mancata formazione sulla sicurezza degli operai; mancato rispetto delle norme sulla viabilità, lavoratori in nero e clandestini.

A Cavallino, in un cantiere edile situato in via delle Batterie, all’interno del quale operavano tre imprese in sub-appalto per la realizzazione di un edificio ad uso abitativo, sono state erogate multe per 70mila euro. Infine, a Caorle, un cantiere edile situato in via Nicesolo, all’interno del quale operavano sei imprese, sono stati identificati 17 lavoratori di cui uno in nero e tre artigiani, regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, la cui posizione celava un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con le imprese committenti. Le multe ammontano, sommate all altre violazioni, a 90mila euro.