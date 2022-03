Domenica ecologica a San Donà, sette multe

Domenica ecologica ma anche domenica di controlli a San Donà, per far rispettare le regole all’interno dell’area vietata alla circolazione delle auto dalle 8.30 alle 18.30. Alla fine della giornata sono state sette le sanzioni elevate ad altrettanti automobilisti che non hanno rispettato le disposizioni ai varchi, la maggior parte dei quali all'accesso di Corso Silvio Trentin.

Tutti gli altri automobilisti controllati e che avevano l’esigenza di dirigersi in centro rientravano tra le categorie in deroga ossia perché a bordo di veicoli a gpl, a gas metano, elettrici o ibridi, oppure perché si trattava taxi, di veicoli per portatori di handicap e di altri servizi pubblici impegnati nel gestire l’emergenza profughi ucraini. «Questa è la riprova che i controlli durante le domeniche ecologiche la polizia locale li fa – dichiara l’assessore alla sicurezza Walter Codognotto – ma la sanzione è sempre e solo l’extrema ratio perché si dà sempre modo alle persone di potersi muovere se ne hanno la necessità anche durante le domeniche di chiusura al traffico». La prossima domenica ecologica in calendario è quella del 3 aprile prossimo, che sarà anche l’ultima del calendario 2021/2022.