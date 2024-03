Controlli alla merce in esposizione: multe per 10mila euro a Venezia

Proseguono le verifiche della polizia locale di Venezia nei confronti degli esercizi commerciali. Nella giornata di mercoledì 28 febbraio il personale del Nucleo attività produttive ha ispezionato vari negozi e banchi ambulanti tra i sestieri di Cannaregio e Santa Croce, elevando 14 verbali di contestazione. Le irregolarità riscontrate riguardano principalmente la massiccia esposizione di insegne pubblicitarie, luminarie e di merce su porte e rivestimenti esterni, in violazione al regolamento comunale.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Il regolamento, infatti, vieta l’esposizione di merce e affissioni al di fuori delle vetrine ed in corrispondenza delle porte. Le violazioni, in totale, hanno portato a sanzioni per 10mila euro. Se reiterate, comportano il ritiro dell'autorizzazione alla vendita. I casi di questo tipo, per i quali il Comune ha avviato le relative pratiche, sono già otto.

A commentare l'operazione è l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga: «Un'azione forte e incisiva che mira a far rispettare i regolamenti, andando a colpire chi cerca di aggirarli. Questo ennesimo intervento dimostra che i regolamenti semplici e precisi, facili da applicare, assieme alla delibera "antipaccottiglia", stanno portando i loro frutti. Siamo sulla strada giusta per riportare la nostra città ad essere vivibile e decorosa».

Per l'assessore alla sicurezza, Elisabetta Pesce, «l'attività ispettiva è di estrema importanza per la nostra comunità: questo impegno è finalizzato a preservare il decoro e l'immagine della città, promuovendo la legalità e garantendo una leale concorrenza tra gli operatori. Sottolineo il lavoro sinergico tra gli uffici della direzione commercio e il comando della polizia locale, che contribuisce a rafforzare l'efficacia di queste attività».