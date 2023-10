Controlli nelle botteghe in Ruga degli Oresi, multe per 6mila euro

Nuovi controlli sul decoro degli esercizi commerciali nella zona antistante il ponte di Rialto. Proseguono senza sosta gli accertamenti sui mercati e sul commercio ambulante a Venezia. Nell’ultima settimana, infatti, gli agenti del nucleo polizia delle attività produttive hanno ispezionato numerose botteghe al fine di verificare il rispetto del regolamento per il decoro e la rqualificazione delle botteghe in Ruga degli Oresi. Sono state in totale 26 le attività sottoposte a verifica, di cui 12 quelle risultate irregolari.

L’attenzione degli agenti si è concentrata in particolare sulle modalità di esposizione della merce: agli esercenti sanzionati, infatti, è stata contestata la presenza massiccia di articoli in quantità tali da impedire la permeabilità visiva e il passaggio tra il sottoportico e le botteghe stesse, diversamente da quanto disposto dal regolamento comunale. Le sanzioni staccate ammontano a 500 euro ciascuno.