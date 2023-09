Si accascia per strada e muore

Inizia a perdere l'equilibrio, barcolla e finsce a terra. Per lui non c'è più niente da fare. A dare l'allarme, martedì sera verso le 20, sono stati i passanti che in zona quartiere Circus a Chirignago hanno visto un uomo giovane perdere l'equilibrio e accasciarsi al suolo senza più dare più segni di vita. Rapida la richiesta d'aiuto, che ha fatto arrivare sul posto l'ambulanza del Suem e la polizia locale di Venezia.

Gli operatori sanitari dopo aver tentato le manovre di rianimazione, senza esito, hanno dovuto constatare la morte, mentre il medico non riscontrando al primo esame alcun segno di violenza sul corpo né ferite particolari ha ipotizzato un decesso per cause naturali. Sembra sia stato un infarto a causare la scomparsa improvvisa dell'uomo, classe 1977, residente nelle vicinanze. Gli agenti hanno dovuto informare la famiglia dell'accaduto.