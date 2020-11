Borse e trolley senza etichetta, due negozi multati

Nel corso di alcuni controlli eseguiti presso due negozi gestiti da cittadini di origine straniera, tra Mira e Campagna Lupia, i finanzieri della compagnia di Mirano hanno sequestrato oltre 200 prodotti (principalmente borse da viaggio e trolley) per un valore commerciale di circa 4.500 euro.

La merce, per la gran parte messa in vendita confezionata in anonimi involucri di plastica, è risultata priva di etichettatura o comunque non riportava le informazioni minime previste dalla legge a tutela della sicurezza dei consumatori. I responsabili delle attività commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo per le sanzioni, nonché per l’applicazione della multa accessoria della confisca dei prodotti, che vanno considerati non sicuri.