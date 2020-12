Nuova ordinanza in Veneto: seduti al bar dalle 11, regole per negozi e mercati

Sarà in vigore dalle 24 di venerdì una nuova ordinanza valida per tutto il territorio veneto. Lo ha annunciato oggi il presidente del Veneto Luca Zaia, nel corso del consueto punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. Il governatore torna quindi a rinforzare le misure restrittive vigenti attualmenti nel nostro territorio - così come fatto con l'istituzione qualche settimana fa della zona "gialla plus" - per contenere il trend dei contagi da coronavirus, che non smette di circolare.

I punti fondamentali del nuovo provvedimento

presenza di un solo cliente in negozi fino ai 40 metri quadrati

un cliente ogni 20 metri quadrati di superficie per negozi con superficie maggiore

i banchi dei mercati dovranno essere perimetrati con ingresso e uscita

dalle 11 nei bar si consuma solo seduti

mascherina indossata anche seduti al tavolo prima e dopo aver bevuto o mangiato

orari consigliato per gli anziani al supermercato dalle 10 alle 12

nei supermercati potrà entrare una sola persona per nucleo familiare

Virus e vaccinazione

Nel corso del punto stampa Zaia è tornato a ribadire che il Veneto, rispetto ad altre Regioni, ha avuto un trend di contagi costante e graduale da fine settembre ad oggi, non c'è stata la fiammata vista in altri territori, come ad esempio in Piemonte. Il governatore ha anche sottolineato come ormai non abbia più senso parlare di seconda o terza ondata di contagi: «Il virus c'è, circola, e lo farà fino all'arrivo della bella stagione in estate. - ha detto - L'unico modo per debellarlo è con il vaccino». E sulla campagna di vaccinazione ha spiegato che prevederà 3 fasi distinte: tra gennaio e marzo toccherà a sanitari, Rsa e categorie a super rischio (over 80); tra aprile e giugno sarà esteso anche alla persone meno a rischio, mentre per settembre tutti i veneti che volessero farlo dovrebbero poter fare il vaccino, con tutti i se e ma del caso.