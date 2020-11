Nuova ordinanza in Veneto: novità per le attività commerciali e limitazioni in vigore

«Quasi 2800 persone ricoverate in area non critica e 300 in terapia intensiva per covid, la pressione negli ospedali è molto elevata e abbiamo dovuto fare anche delle restrizioni in termini di prestazioni sanitarie erogate. La curva è nella fase alta della sua espressione, ma non è il momento nel quale possiamo fare festa». Sono queste le prime parole di oggi del presidente Luca Zaia, dalla sede della protezione civile di Marghera, con le quali ha introdotto la nuova ordinanza per il contenimento della diffusione del coronavirus che sarà valida in Veneto da domani e fino al prossimo 3 dicembre. Le nuove disposizioni vanno a ricalcare, di fatto, quelle scadute alla mezzanotte di ieri, con specifiche aggiuntive relative alle attività commerciali.

Cosa dice l'ordinanza per il Veneto