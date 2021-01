Una nuova rotatoria a Pianiga

C'è l'accordo sul progetto definitivo per la realizzazione della rotonda tra Provinciale 25, via Marinoni e via Cavin Maggiore

C'è il via libera da parte della città metropolitana di Venezia al progetto definitivo per la realizzazione della rotatoria tra la strada provinciale 25, via Marinoni e la strada comunale via Cavin Maggiore nel Comune di Pianiga. L’opera prevede in sostituzione dell’attuale intersezione sregolata da un semaforo la realizzazione di una rotonda a quattro bracci con un anello esterno. Il costo complessivo dell'opera è di 200mila euro.

La nuova rotatoria di Pianiga

Oltre alla larghezza di corsia dell’anello che sarà di 7 metri, si prevedono altri 2 metri di anello sormontabile, per una larghezza complessiva transitabile di 10, considerata una larghezza della banchina interna di 1 metro. Le dimensioni dell’anello consentiranno il transito dei mezzi pesanti e le larghezze dei bracci in ingresso ed in uscita saranno adeguate in progetto in relazione ai raggi curvatura necessari per consentire la manovre dei mezzi pesanti che approcciano/escono la rotatoria senza alcun rischio.

Assieme alla rotonda sono previste la realizzazione dell’illuminazione, la sistemazione delle isole centrali delle rotatorie e delle aiuole spartitraffico e l’adeguamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche di piattaforma per mezzo di caditoie/bocche di lupo e allacciamento alla linea di fognatura esistente. La città metropolitana realizzerà la segnaletica verticale ed orizzontale conforme a quanto previsto dal codice della strada, oltre alla sistemazione dei percorsi ciclopedonali esistenti e la predisposizione di nuovi marciapiedi dove oggi non sono presenti.

«Si tratta di un’opera attesa da tempo che andrà a risolvere i problemi di viabilità e sicurezza di un tratto di strada provinciale strategico e che transita per il Comune di Pianiga - spiega Massimo Calzavara, consigliere metropolitano - C’era le necessità di regolare quell’incrocio dove insiste il transito di mezzi pesanti. L’intervento della città metropolitana è inserito nel piano delle opere pubbliche 2020-2022 e dovrebbe vedere compimento entro il 2021 garantendo così una maggior sicurezza non solo per chi utilizza quotidianamente quel tratto di Provinciale ma anche per i residenti di Pianiga».