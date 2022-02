Attivo da oggi un nuovo centro tamponi a San Stino di Livenza

Da oggi la ricerca del covid 19 nell'area del Veneto orientale si amplia con un nuovo covid point convenzionato. Si trova a San Stino di Livenza presso il Poliambulatorio Caorlese, al civico 14 di via Giovanni XXIII: una zona nota e frequentata dalla popolazione per la presenza della palazzina che ospita l’anagrafe sanitaria, le cure palliative ed altri servizi dell'Ulss 4.

In questa sede la popolazione può effettuare test antigenici rapidi, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. I test vengono effettuati ad utenti maggiorenni muniti di impegnativa del medico. Come avviene per gli altri covid point dell'Ulss 4, anche in questo caso l’utenza deve prenotare il tampone online mediante il sito www.aulss4.veneto.it.

«Siamo coscienti - commenta il dg Mauro Filippi - che in questa ultima ondata di contagi, con due fronti aperti su vaccinazioni e tamponi, si sono verificati dei disagi a cui abbiamo cercato di far fronte con i mezzi a nostra disposizione. Questo ampliamento di offerta dei test per la ricerca del virus ridurrà i tempi d'attesa, già in parte diminuiti per effetto della prenotazione obbligatoria. Chi risiede tra il portogruarese ed il sandonatese potrà raggiungere questo covid point più facilmente».