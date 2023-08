Parto inatteso al punto di primo intervento di Jesolo

Il parto del secondogenito era previsto dopo Ferragosto, ma le cose sono andate diversamente. Il lieto evento è avvenuto lunedì 14 agosto: un travaglio talmente veloce da costringere la coppia di genitori, residente a Cavallino Treporti, a cambiare destinazione. Partiti con il proprio veicolo per recarsi all'ospedale di San Donà di Piave, mamma e papà sono stati costretti a cambiare direzione e hanno raggiunto il punto di primo intervento di Jesolo. Qui, alle 18.50 circa, il personale sanitario ha assistito la madre nel parto di Matteo, nato in modo naturale. Il piccolo sta bene e pesa 3,4 chili.

Mamma e figlio sono stati poi trasferiti al reparto di ostetricia di San Donà di Piave per i controlli di rito. Entrambi sono in ottima salute e verranno dimessi probabilmente domani. Nell’ambulatorio numero 5 del punto di primo intervento di Jesolo, luogo in cui è avvenuto il parto, il personale ha affisso un fiocchetto di benvenuto al neonato Matteo.