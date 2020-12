Patente contraffatta con una tessera carburante, denunciato

Aveva ottenuto la conversione della patente di guida turca in patente italiana, ma il documento originario si è scoperto che era contraffatto. È quanto emerso dall’indagine del laboratorio analisi documentale della polizia locale di Venezia, che ieri ha denunciato un uomo di nazionalità turca.

L'analisi del documento da convertire ha fatto emergere dubbi sulla sua autenticità, in particolare per quanto riguardava la tecnica di stampa e i sistemi di sicurezza. Sottoponendo la patente a un determinato valore di taglio di banda infrarosso è emerso come fosse stata realizzata utilizzando una tessera di buoni carburante come supporto.

